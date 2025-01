Cityrumors.it - Sorpresa con cocaina nelle mutande, prende a morsi la polizia

Leggi su Cityrumors.it

Una donna è stata fermata mentre guidava e il suo compagno di viaggio ha ammesso di avere acquistato 11 dosi di: a quel punto si è scatenato l’infernoUna donna ha decisamente alzato l’asticella della resistenza all’arresto, trasformando un controllo antidroga di routine in una specie di scena da film d’azione. Si è trasformata in una furia, come difficilmente accade di vedere in contesti del genere. È tutto, perché le hanno chiesto di controllare cosa avesseconla– Cityrumors.itMa procediamo per gradi. Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra di supporto del quartiere Centrum, durante un’operazione antidroga nei pressi del Leien, hanno notato un uomo in sella a una fat bike. L’uomo, dopo aver “parcheggiato” la bici in Verbondstraat, è salito a bordo di un’auto.