Ilgiorno.it - Rotte di decollo e rumore. Parlano i Comuni

Leggi su Ilgiorno.it

Il Coordinamento deidi Seconda Fascia - Aeroporto di Malpensa (Cor2) fa sentire la sua voce su un argomento che tiene banco da mesi: le nuovedisperimentate lo scorso anno per un semestre. L’occasione è l’incontro pubblico in programma venerdì 7 febbraio a Taino presso il teatro dell’Olmo. Il Cor 2 (ne fanno parte Angera, Azzate, Brunello, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio, Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Ternate, Vergiate) ha diffuso uncato nel quale sottolinea che la serata sarà "utile per affrontare un tema molto sentito dalla popolazione e che a Taino ha avuto gli effetti tra i più forti in termini di disturbo: l’evoluzione delin seguito alla sperimentazione delle nuovedegli aerei indall’aeroporto varesotto".