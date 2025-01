Tvplay.it - Ribaltone Napoli, sta accadendo di tutto: Conte spiazzato

In casa, in attesa della gara di domenica contro la Roma, bisogna segnalare una novità di calciomercato.Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ilha battuto un’altra big del nostro campionato. I partenopei, infatti, sabato scorso hanno battuto la Juventus di Thiago Motta con il risultato finale di 2-1., stadi(LaPresse) spazio.itArchiviato il match contro la Juve, di fatto, ilha di fronte a sé un altro big match. Domenica sera, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Olimpico per giocare contro la Roma guidata da Sir Claudio Ranieri.Gli azzurri, dunque, avranno un duro ostacolo da superare, considerando anche il momento dei giallorossi. Tuttavia, in attesa della sfida di campionato contro la Roma, in casabisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.