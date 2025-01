Lanotiziagiornale.it - Migranti nel Cpr di Gjader, No a 43 protezioni su 44 ma oggi decidono i giudici

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quarantatré dinieghi su 44 domande. È l’esito – scontato – delle richieste d’asilo presentate daitrattenuti nel Cpr albanese di. Solo una persona, fa sapere la delegazione del Tavolo Asilo e Immigrazione presente in Albania, “non ha ricevuto il diniego, e sarà ascoltata in procedura ordinaria, poiché è stata riscontrata una vulnerabilità medica”.Tutte le richieste d’asilo ritenute “manifestamente infondate”Non certo un esito a sorpresa, almeno per l’associazione: “Come ci aspettavamo, gli esiti delle richieste d’asilo sono state tutte negative perché ritenute ‘manifestamente infondate’”, spiega il Tavolo Asilo, “Le Commissioni operano chiaramente in continuità con la manifesta volontà dell’esecutivo di respingere i richiedenti asilo, in spregio al diritto internazionale, europeo e costituzionale”.