Lanazione.it - “Le case del malcontento” in scena dal romanzo di Sacha Naspini

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Nuovo appuntamento di stagione teatrale per iI Teatro Verdi di Monte San Savino che giovedì 6 febbraio, con inizio alle ore 21:15, ospiterà lo spettacolo prodotto da Atto Due e Murmuris dal titolo: “Ledel”. Protagoniste del racconto, tratto daldi, saranno Luisa Bosi, Laura Croce, Sandra Garuglieri, Roberto Gioffrè e Francesco Mancini. Firmano la drammaturgia Luisa Bosi e Simona Arrighi. Regia di Simona Arrighi. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. “Ledel” è ambientato in un paese come tanti dell’entroterra maremmano, un microcosmo di personaggi che sembrano essere lì da sempre e per sempre e che ci somigliano, ma al contempo sono così lontani e universali.