Davidemaggio.it - Fedez: “Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare”

Leggi su Davidemaggio.it

Fabrizio Corona ha parlato, Chiara Ferragni ha vuotato il sacco e ora arriva la risposta di. Il rapper nega di aver mai pensato di non sposare l’influencer, come invece ha dichiarato lei stessa:L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola. Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata, l’ho sposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia. Nonostante i contrasti rimarrà sempre importante per me perché è la madre dei miei figliscrive, anche lui, tra le storie di Instagram. Conferma, però, la relazione extraconiugale con Angelica Montini, che ha conosciuto – come affermato dalla stessa Ferragni – prima del matrimonio:Ho incontrato Angelica pochi mesi prima del matrimonio, ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite.