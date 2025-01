Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 31 gennaio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Mancano pochi giorni alla fine della sessione diinvernale. Si entra perciò in un fine settimana determinante, per i club di Serie A ma non soltanto.lee ledi31.it (fonte: © LaPresse) Tanti i movimenti per i quali potrebbe esserci una svolta nelle prossime ore. La Juventus punta su Danso in difesa, si preannuncia un vero e proprio ribaltone in casa Milan, con Morata che può partire e fare posto a Gimenez. Diverse le operazioni che sta provando a compiere anche la Roma, così come il Napoli, che insiste per Comuzzo e anche per un rinforzo offensivo.