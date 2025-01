Puntomagazine.it - Controlli nella Stazione di Napoli Centrale: la Polizia di Stato trae in arresto due soggetti in esecuzione di provvedimenti per la carcerazione

Leggi su Puntomagazine.it

Due arrestidiesegueper reati di ricettazione e stupefacenti.Nel pomeriggio di ieri, nell‘ambito del piano “Stazioni Sicure” per l’implementazione dei servizi di presidio e controllo del territorio per ladi, personale del CompartimentoFerroviaria Campania ha tratto indue napoletani di 42 e 59 anni indiper la.In particolare, i poliziotti del Reparto Operativo, a seguito di un controllo all’esterno della, hanno eseguito nei confronti del 42enne il provvedimento sopra citato, emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di– Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 8 mesi di reclusione per ricettazione, reato commesso anel 2017.