Quotidiano.net - Confartigianato: "Fotovoltaico e comunità energetiche, ora accelerare"

Leggi su Quotidiano.net

Il 2025 si è aperto all’insegna di un aumento dei costi energetici. Quale riflesso avrà sulle vostre associate? "Le imprese stanno subendo pesanti contraccolpi dal nuovo rincaro dell’energia, rallentando di fatto gli investimenti anche in settori strategici – spiega Davide Servadei, presidente diEmilia-Romagna –. Da tempo chiediamo azioni per l’autoproduzione di energia, in particolare per l’installazione su ogni tetto degli impianti fotovoltaici, e diil percorso delle. In questo senso accogliamo positivamente il decreto per il sostegno all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi, ma riteniamo che si possa fare di più sia sui contributi, sia sulla promozione e lo sviluppo dellerinnovabili". Come si sta preparando il comparto alla transizione energetica in ottica decarbonizzazione? "Non partiamo da zero.