Capelli castani e riflessi biondi i 5 look di tendenza

susono una delle tendenze di colorazione più apprezzate, ideali per aggiungere movimento, corpo e luminosità alla chioma senza ricorrere a cambiamenti drastici. Questa tecnica si ottiene grazie a un gioco di equilibri e sfumature che rende l’effetto naturale e sofisticato. Unche da tempo caratterizza celebrity come Gisele Bündchen, Jennifer Lopez, Jessica Alba e Beyoncé. I 5più belli Tra le ultime tendenze per iilluminati da schiariture ci sono almeno 5 idee a cui ispirarsi: icorti con schiariture naturali sui toni dell’ambra o del biondo miele, il contouring morbido sulunghi e mossi, le chiome conbiondo cenere, se si preferiscono le schiariture fredde, il wolfcut, uno dei tagli più alla moda in questo momento, con leggere schiariture dorate e un raffinato mélange in cui il castano si intreccia armoniosamente con il biondo cannella, una delle nuance predilette per quest’anno.