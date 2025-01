Anteprima24.it - Benevento, parte la raccolta del farmaco

Tempo di lettura: 3 minutiAnche quest’anno torna la Giornata didel(GRF), che si svolgerà dal 4 al 10 febbraio 2025. Durante questa settimana, sarà possibile donare medicinali da banco per aiutare le persone in difficoltà. I farmaci raccolti saranno distribuiti a diverse realtà assistenziali che si prendono cura degli indigenti, offrendo loro cure e medicinali gratuiti.Ae provincia, laavverrà presso le seguenti farmacie aderenti:Farmacie aderenti al Banco Farmaceutico 2025Nel capoluogo:• Farmacia Igea – Viale Mellusi,• Farmacia Del Grosso – Via Perasso,• Farmacia Italiano – Via Napoli,• Farmacia Mercaldo – Via Napoli,• Farmacia Fatebenefratelli – Viale Principe di Napoli,• Parafarmacia Cardone – Via dei Longobardi,• Farmacia Conte – Via Crocerossa,• Farmacia Fabbriche Riunite – Via delle Puglie,In provincia:• Parafarmacia Cardone – Viale Minieri, Telese Terme• Farmacia Izzo, via Domenici Montesarchio• Farmacia Mauro, via Roma Moiano• Farmacia Delle Terme – Via Colombo, Telese Terme• Farmacia Ievoli – Piazza del Carmine, Sant’Agata de’ Goti• Farmacia Viola – Viale Vittorio Emanuele, Sant’Agata de’ Goti• Farmacia Cusano – Via Bagni, San Salvatore Telesino• Farmacia Cusano – Via Iadonisi, Vitulano• Farmacia Pontoriero – Via Fabbricata, Torrecuso• Farmacia Iglio – Airola• Farmacia Chiavelli – San Giorgio del SannioI volontari del Banco Farmaceutico saranno presenti nelle farmacie aderenti durante il fine settimana del 8 e 9 febbraio.