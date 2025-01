Sololaroma.it - Palermo-Pisa, il pronostico di Serie B: match d’alta classifica, intriga il GOL

Terminati gli ultimi impegni infrasettimanali nelle coppe europee, ci aspetta un intenso weekend con i vari campionati nazionali. La 24ª giornata diB si aprirà con l’anticipo di venerdì 31 gennaio del Renzo Barbera tra, in programma alle 20:30. I rosanero partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2,35, mentre il pareggio e il successo della squadra toscana sono dati rispettivamente a 3,05 e 3,15.Come arrivano alLa gara del Barbera può raccontare tanto per il proseguo del campionato diB. Ilè alla ricerca di punti importanti per rimanere in zona playoff, mentre ilproverà a superare momentaneamente il Sassuolo in vetta alla. I rosanero arrivano aldalla sconfitta esterna per 2-1 contro la Reggiana, che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive.