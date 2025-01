Ilrestodelcarlino.it - Notte di razzìa in via Gadda. Rubate due auto parcheggiate

Ladri diin azione a Cesena. Hanno agito indisturbati nellatra lunedì e martedì riuscendo a rubare duevetture che si trovavanoin viaa Case Finali. Duenella stessa via in poche ore. I due furti sono stati denunciati ai carabinieri di Cesena che stanno visionando i filmati delle telecamere della zona. Le macchine portate via dai ladri sono una Tiguan bianca appartenente a un uomo di Cesena e un’Audi nera appartenente a una donna. I due cesenati hanno postato su Facebook la notizia dei furti con la preghiera, rivolta agli utenti dei social, di essere avvisati se qualcuno dovesse vedere le loroin giro. Tra i vari commenti che emergono sui social ci sono quelli di altri furti accaduti a Cesena. Quello di una donna che abita in centro che racconta che i ladri hanno portato via la suaforzando con un cacciavite la serratura, il furto di una Golf bianca rubata a Villa Chiaviche mesi fa e mai ritrovata e il furto di una Mercedes rubata in via Rodari.