Ilgiorno.it - Monza e Vero Volley ultime in classifica: la giunta chiama in campo la città

, 30 gennaio 2025 - “Forza, non mollare!”. Anche lacomunale scende inper incitare le squadre monzesi di Serie A che stanno navigando in acque tempestose. IlCalcio e ilmaschile sonoindei rispettivi campionati, in una stagione per entrambi parecchio tribolata. “Invitiamo tutti i cittadini monzesi allo stadio sabato pomeriggio per colorare le tribune di bianco e rosso ed essere il dodicesimo uomo in”, incita il vicesindaco Egidio Longoni, appassionato tifoso della squadra di calcio. Gli impegni Sabato ilgiocherà alle 15 contro l’Hellasna, in una partita che con un esito positivo potrebbe ridare un po’ di consistenza a quei magri 13 punti attuali in, che la vedono a -7 dalla zona salvezza. Il giorno dopo sarà la volta delmaschile, impegnato all’Arena nel match contro il Padova, alle 17.