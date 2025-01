Mkhitaryan elogia la sua Inter | Così siamo ingiocabili

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tanto orgoglio al triplice fischio di-Monaco. La tripletta di Lautaro Martinez regala l’accesso diretto alla fase finale di Champions League, con i nerazzurri che mettono in campo una grande prestazione. Una vera e propria schiacciasassi che, come ha affermato, quando giocaè “ingiocabile”.: “Non ciessa chi affronteremo, lo faremo da”Con la partita di ieri sera,-Monaco, i nerazzurri concludono la prima fase della Champions League in quarta posizione dell’inedita classifica generale di questa edizione. Per gli uomini di Simone Inzaghi si aprono le porte per andare direttamente agli ottavi di finale, in attesa dei playoff da cui arriveranno le avversarie delle top-8.L’potrebbe beccare, a seconda dei playoff che si verranno a configurare, squadre come PSV, Feyenoord o, direttamente per dei derby italiani al prossimo turno, Juventus e Milan.