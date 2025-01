Terzotemponapoli.com - Marangon: “Spinazzola? Gli manca un po’ di continuità”

Luciano, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha parlato del prossimo match che vedrà impegnato il Napoli: Domenica sera gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma.ha parlato di Ranieri e di Conte oltretutto. Di seguito le sue parole ai microfoni della radio napoletana.: “Ranieri deve pensare di più alla partita col Napoli che a quella di stasera”Così l’ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Verona: “Ranieri deve pensare di più alla partita col Napoli che a quella di stasera.? Quando è in condizione fisica fa prestazioni da grande giocatore, altre volte invece non si nota in campo. Gliun po’ la, ma adesso la sta avendo e buon per il Napoli. Conte e la mentalità vincente? Conte è sempre stato così, ha bisogno e crea il suo ambiente e la squadra con la sua mentalità, quella di non mollare mai e di dare il massimo in ogni gara.