Lukebakio con artigli affilati

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-30 10:59:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Siviglia Visita questo Sabato prossimo a Getfe Nel Colosseo al 14:00 oreun appuntamento complicato per Hispanses. La tradizionale visita al dentista. Gli ispanici offrirono la loro ultima uscita loro Prestazioni migliori Finora in questa stagione con un ritorno a Girona. Nella partita del primo turno, la squadra di García Pimiera ha ottenuto, proprio contro Getfe, il suo Prima vittoria di questo corso, il giorno 5, con a Gol de Jesús Navas In una riunione in cui Juanlu fu espulso. IL La scorsa stagione Il Blue Box ha subito un colpo (0-3) in Sánchez-Pizjuánma Siviglia lo ha eliminato nel round Dalla Copa del Rey con un doppio di Isaac e un goal di Sergio Ramos, e ha preso i punti del Colosseo a Laliga con un po ‘di centrale.