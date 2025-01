Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025: il percorso, le date e le tappe

Roma, 30 gennaio- Tra le poche corse a non aver ancora presentato il proprioper ilc'era ildel, che proprio queste ore ha sollevato il velo sull'edizione numero 77 della corsa che tradizionalmente precede il Tour de France. Ile i possibili big al via In programma dall'8 al 15 giugno, la caccia all'erede sull'albo d'oro di Primoz Roglic, che nel 2024 si era imposto su Matteo Jorgenson per appena 8", si snoderà nel contesto del solitoparticolarmente duro e votato agli scalatori. Delle 8in programma, ben 3, tra l'altro consecutive, avranno un arrivo in salita: completeranno il menù 1 cronometro individuale e 4 frazioni che si presteranno a due scenari, tra l'arrivo di una fuga o quello in massa per una volata conclusiva, seppur a ranghi magari ridotti.