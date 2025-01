Cultweb.it - Di cosa parlerà The Secret of Secrets, il prossimo romanzo di Dan Brown (uscirà il 9 settembre)

Sembra essere arrivata l’ora o, meglio, la data attesa da molti lettori. Il 9, infatti, dovrebbe arrivare in libreria, con una uscita mondiale in ben 17 paesi, l’ultima fatica di Dan, intitolata Theofs. Pubblicato da Rizzoli, questa nuova avventura vede protagonista un personaggio ormai ben noti: Robert Langdon, professore di storia dell’arte e studioso di simbologia dell’università di Harvard. E lo stesso scrittore lo ha annunciato con un post entusiasta su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rizzolilibri (@rizzolilibri)Questa volta, però, tutto parte da Praga, dove Langdon si trova per partecipare alla conferenza di Katherine Solomon, una esperta di scienza noetica, ossia la disciplina che studia la mente e la coscienza.