Nerdpool.it - Crossover One Chicago 2025: Quali personaggi sono stati lasciati un pò in disparte?

Oneha un sacco die storyline da tenere sotto controllo. Sarebbe un disservizio per il flusso di un buonse si tenesse conto di ogni singoloo, il che significa che alcuni di loro dovranno sacrificare del tempo sullo schermo per il bene comune.Questo è l’argomento di questo articolo. Amiamo questidi One, ma alla fine non siadattati alla visione dell’eventodel. Sarebbe stato bello vederli di più, ma capiamo perché hanno dovuto passare la maggior parte del tempo in.Dr. Hannah Asher (Med)La dottoressa Hannah Asher (Jessy Schram) è diventata uno deiprincipali diMed. È sempre in prima linea quando si tratta di azione, ed è questo che rende il suo tempo limitato sullo schermo neluna tale sorpresa.