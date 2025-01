Ilfattoquotidiano.it - Cellule Carcik contro i tumori del sangue, lo studio sul sangue fresco o crioconservato del cordone ombelicale

Da anni gli scienziati italiani si impegnano nellodelle, che dimostrano di essere promettenti nel trattamento deidel dal. E proprio daldelsi possono ricavare lenecessarie per realizzare le, i linfociti T geneticamente modificati in laboratorio perché siano capaci di aggredire ledi alcune forme didelresistenti alle terapie, come la leucemia linfoblastica acuta, che fa registrare ogni anno circa 400 nuove diagnosi in Italia prevalentemente in età pediatrica. La fattibilità e la sicurezza di questo metodo – come si legge in una nota – è stata dimostrata i ricercatori della Fondazione Tettamanti dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza che hanno presentato i risultati di questo lavoro al 66esimo congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH) tenutosi lo scorso dicembre a San Diego.