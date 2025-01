Panorama.it - Ariana Grande firma una collezione con Swarovski

svela la sua prima collaborazione creativa con— fresca di nomination agli Oscar per il suo ruolo in Wicked — dando vita a una capsule collection esclusiva. Co-creata insieme a Giovanna Engelbert, Global Creative Director della maison, lacelebra il potere dell’espressione personale e l’amore per la musica, tradotto in design che fondono cuori romantici e simboli musicali in un linguaggio visivo sofisticato e contemporaneo.La capsule collection, composta da 16 pezzi, incarna lo spirito artistico di, intrecciandolo con la tradizione artigianale di. Bracciali sinuosi, orecchini che reinterpretano chiavi di violino, un prezioso ciondolo a cuore e un esclusivo diadema sono impreziositi da cristalli trasparenti e delicate perle di cristallo. Ogni creazione si distingue per la capacità di coniugare il glamour moderno con un’eleganza senza tempo, trasformando simboli musicali in veri gioielli d’arte.