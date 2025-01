Albania respinte tutte le domande d’asilo dei migranti portati a Gjadër Le associazioni | Negato il diritto alla difesa

Leggi su Open.online

Sono state dichiarate «manifestamente infondate» le 42 richieste di protezione internazionale presentate dalle personetrattenute nel centro diin. Soltanto una persona non ha ricevuto il diniego: sarà ascoltata in procedura ordinaria poiché è stata riscontrata una vulnerabilità medica. Restano, dunque, 43 le persone all’interno della struttura albanese, dopo il rientro in Italia di un altro vulnerabile. Si tratta del sesto migrante che viene riportato indietro dopo che nel giorno dell’arrivo a Shengjin, al termine dello screening sanitario, cinque delle 49 persone a bordo del Cassiopea avevano fatto rientro in Italia. La risposta lampo della commissione territoriale sulleè arrivata in meno di 24 ore; ora le persone, egiziani e bangladesi, avranno soltanto sette giorni di tempo, e non più 14 com’era previsto prima del decreto Flussi e della legge di conversione, per presentare ricorso.