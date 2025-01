Usa | 2mln lavoratori invitati a lasciare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.05 Due milioni difederali Usa hanno ricevuto una mail che propone loro di licenziarsi. Così il NY Times. Le Risorse umane della forza lavoro federale spiegano che probabilmente ci saranno ridimensionamenti nelle varie agenzie: "In questo momento non possiamo dare piena garanzia sulla tua posizione". Da qui, la possibilità di licenziarsi semplicemente inviando all' Office of Personnel management una mail con oggetto: "Dimettersi". C'è tempo fino al 6 febbraio, e lo stipendio è garantito fino a settembre.