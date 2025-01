Lanazione.it - Trattori, la rivolta un anno dopo. Presidio e corteo al casello dell’A11

LUCCAAd undalla marcia deisu Roma torna la protesta degli agricoltori. Ieri una decina diha occupato simbolicamente l’area fuori dalautostradale della A11 a Migliarino Pisano nel comune di Vecchiano per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà del comparto agricolo e della pesca, chiedendo misure urgenti per fronteggiare la crisi. La protesta è promossa a livello nazionale da Coapi, Riscatto Agricolo e Agricoltori Italiani, proseguirà oggi con undiprovenienti dalle province di Pisa e Lucca. I mezzi raggiungeril porto di Viareggio, dove agricoltori e pescatori si unirin una manifestazione congiunta. "Le nostre associazioni non ci ascoltano – spiega Marco Paganelli, responsabile del– da 30 anni subiamo i loro disservizi.