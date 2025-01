Ilrestodelcarlino.it - Teatro Cust2000 festeggia con un’intera stagione di eventi

Ilrestodelcarlino.it

Quarantacinque anni non sono un traguardo irrilevante e il collettivoha deciso dirli condi, intitolata ‘Sementi. Coltivare l’arte’, in partenza venerdì 31 gennaio e che si protrarrà fino a tutto il mese di maggio. "L’evento inaugurale – ha detto Donatella Marchi, direttrice del collettivo nato nel 1980, alla presentazione ieri in municipio – si terrà alle ore 18 alla sala Vecchiotti (via Valerio 30) e ospiterà Marco Chiarabini, nostro ex allievo che farà un concerto live di melodie blues, seguito da un ‘aperi-rito’. Dopo le musiche che ricordano le strade di New Orleans e le note anni ’20 dei big del genere, ci sarà la presenza delle aziende locali Terracruda, Ortogiardino e Lento, che faranno degustare i propri prodotti locali ai presenti".