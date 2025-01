Lanazione.it - Ragazzo trovato morto a Perugia, indagini

, 29 gennaio 2025 – Il corpo senza vita di un giovaneè statoin un locale non lontano dal centro di. Gli accertamenti sono in corso per stabilire se il cadavere risia quello di Andrea Prospero, studente abruzzese di 19 anni, scomparso nella giornata di venerdì 24 gennaio a. Sul posto del ritrovamento si sono subito recati il procuratore capo diRaffaele Cantone e l'aggiunto Giuseppe Petrazzini. Atteso l'intervento anche del medico legale.