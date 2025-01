Abruzzo24ore.tv - Meteo - Le previsioni per il fine settimana: instabilità in arrivo, ma niente gelo!

Roma - Anche gennaio 2025 non segue la tradizione del freddo intenso, ma l’Europa dovrà fare i conti con perturbazioni atlantiche che porterannosu gran parte dell'Italia.gennaio che smentisce la tradizione, con temperature sopra la media e l'assenza delle classiche correnti fredde settentrionali. Anziché le consuete ondate di, il mese si concluderà con l'di perturbazioni atlantiche, che porteranno un po' diatmosferica, ma senza il forte abbassamento delle temperature che ci si aspetterebbe in questa parte dell'inverno. Attualmente, la situazionerologica è caratterizzata dall'ingresso di correnti atlantiche relativamente miti, che cercheranno di farsi strada verso l'Europa. Una delle principali perturbazioni, che in queste ore sta interessando l'Europa occidentale, si avvicinerà al Mediterraneo giovedì.