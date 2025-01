Oasport.it - LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Zhu trascina le venete nel primo set, 15-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PINEROLO DIDALLE 20.003-2 Errore al servizio2-2 Fallo di seconda linea2-1 Mano out Gabi da zona 4Gioco fermo per un malore ad uno spettatore, intervento dei sanitari2-0 La parallela di Obossa da zona 21-0 Kunzleeeeeeeeeeeeeer Aceeeeeeeeeeeeeeee15-25 Ancora Zhu in diagonale da zona 4.ha dominato ilset15-24 Diagonale di Zhu da zona 415-23 Out la pipe di Obossa15-22 Aceeeeeeeeeeeeeeee Adigweeeeeeeeeeeeeeeee15-21 La parallela di Adigwe da zona 215-20 Errore al servizio14-20 Out Frosini da zona 414-19 Errore al servizio14-18 Pallonetto di Obossa da zona 213-18 Diagonale di Adigwe da zona 213-17 Out Frosini da zona 413-16tempo Chirichella13-15tempo Sartori12-15 Mano out Gabi da zona 412-14 In rete Adigwe da seconda linea11-14tempo Sartori10-14 Invasione9-14 Pallonetto vincente di Kunzler8-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Lubiaaaaaaaaaaaaaaaan8-12 Diagonale di Kunzler da zona 47-12 Parallela di Zhu da zona 47-11 Errore al servizio6-11 Vincente la diagonale stretta di Zhu5-10 Vincente Obossa da seconda linea4-9 Out da zona 44-8 La slash di Zhu4-7 Out Obossa da seconda linea4-6 Muroooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuu4-5tempo Lubian4-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooo4-3 Parallela di Zhu da zona 44-2 Errore al servizio3-2 Diagonale di Adigwe da zona 23-1 Errore al servizio3-0 La slash di Frosini2-0 Murooooooooooooooo Obossaaaaaaaaaaaaaaaa1-0tempo Sartori20.