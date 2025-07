Convocati Atalanta le scelte di Ivan Juric in vista della preparazione stagionale a Zingonia La lista completa

Convocati Atalanta, ecco la lista completa di Ivan Juric in vista della stagione 20252026 Per l’Atalanta la nuova stagione, quella 202526, inizierĂ ufficialmente domani, martedì 15 luglio, quando – al mattino – la squadra si ritroverĂ al Centro Bortolotti per l’inizio della preparazione estiva con un allenamento a porte chiuse. Di seguito i 27 calciatori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Convocati Atalanta, le scelte di Ivan Juric in vista della preparazione stagionale a Zingonia. La lista completa

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! NovitĂ importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: la scelta su Lookman - La giornata di oggi 12 maggio sarà uno snodo cruciale per il finale di stagione della Roma. Alle ore 20:45, infatti, i giallorossi scenderanno in campo al Gewiss Stadium con l’Atalanta, con in palio 3 punti di estrema importanza.

Convocati Atalanta, la decisione su Lookman per Genova. Recuperato un giocatore nerazzurro, mentre Toloi e Posch… - Convocati Atalanta, la situazione attuale in vista della gara contro il Genoa. La lista completa Lookman presente così come Palestra.

Atalanta, comunicato lo staff di Juric; Tutti gli uomini di Juric: annunciato lo staff, sono 11 con il mister croato al timone; L’Atalanta ha scelto Ivan Juric, è lui il dopo Gasperini.

Jarni: “Juric all’Atalanta? Sono sorpreso, ma…” - Intervistato da Toronews, l'ex calciatore granata Robert Jarni ha commentato anche l'approdo di Ivan Juric all'Atalanta. Segnala calcioatalanta.it

Atalanta, inizia l’era Juric: ambizioni alte e squadra in costruzione - Parte la nuova era dell’Atalanta con Juric in panchina: squadra in costruzione, mercato attivo e oltre 15. calcioatalanta.it scrive