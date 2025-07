Accordo o sanzioni severe L’ultimatum di Trump poi annuncia l’invio di mezzi da guerra

Il presidente americano Donald Trump torna a usare la leva economica nella crisi ucraina, minacciando nuove tariffe punitive contro la Russia. Dal suo studio ovale, accanto al segretario generale della Nato, Mark Rutte, Trump ha dichiarato che, in assenza di un’intesa per porre fine al conflitto entro 50 giorni, gli Stati Uniti imporranno “tariffe secondarie” fino al 100% sulle attivitĂ economiche legate a Mosca. «Siamo molto, molto scontenti di Vladimir Putin », ha detto Trump, definendosi “molto arrabbiato” per il continuo stallo diplomatico. Il leader statunitense ha affermato che si aspettava un accordo giĂ due mesi fa, ma che la Russia ha risposto con missili su Kiev che hanno ucciso 60 persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Accordo o sanzioni severe”. L’ultimatum di Trump, poi annuncia l’invio di mezzi da guerra

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

