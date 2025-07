Yamal la festa di compleanno con i nani diventa un caso? Pronta una denuncia dall' Adee

Barcellona, 14 luglio 2025 – Lamine Yamal è diventato maggiorenne. Tutto il mondo aspettava questo giorno, con il talentino spagnolo che, nonostante la giovanissima età , è già diventato un fenomeno planetario ed è già uno dei migliori giocatori del mondo. Dal suo esordio con il Barcellona, avvenuto nella stagione 2022-23, il giocatore ha già collezionato più di 100 presenze con la maglia blaugrana, oltre che vinto due campionati spagnoli, una Supercoppa di Spagna, una Coppa di Spegna e un Europeo con la Spagna. Tuttavia, nelle ultime ore il suo nome è finito sotto i riflettori non per quanto riguarda motivi calcistici, ma per quanto accaduto durante la festa del suo compleanno.

Lamine Yamal e le regole della festa per i 18 anni: gli invitati sapranno il posto solo 24 ore prima - Lamine Yamal compirà 18 anni il 13 luglio. La sera precedente inizierà la festa dei 18 anni del calciatore del Barcellona, che ha invitato cantanti, tiktoker e sportivi.

Lamine Yamal, festa da sogno per i 18 anni: location svelata all'ultimo minuto, divieto di smartphone, lista (infinita) di invitati vip e la 10 di Messi in regalo - Lamine Yamal diventerà maggiorenne domenica 13 luglio 2025, ma già è uno dei calciatori più forti al mondo: a nemneno 18 anni ha vinto già sei trofei tra.

Lamine Yamal ha assunto persone affette da nanismo come intrattenitori alla sua festa di compleanno - Polemiche per il compleanno di 18 anni di Lamine Yamal: persone affette da nanismo sono state assunte come intrattenitori e nelle scorse ore l'evento, diventato uno più chiacchierati dell'estate spagnola, è finito al centro di numerose critiche.

