Virus mai visti prima nei pipistrelli | cosa significa per la salute umana

Un recente studio ha svelato la scoperta di virus potenzialmente letali nei pipistrelli della Cina, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica.

In Cina scoperte 20 nuove specie di virus nei pipistrelli, due delle quali destano particolare preoccupazione - Sono strettamente correlate ai virus Nipah e Hedra, conosciuti per causare malattie che hanno alti tassi di mortalitĂ tra gli esseri umani

