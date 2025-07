Simon Yates trionfa nella decima tappa del Tour de France 2025 Ben Healy nuova maglia gialla

Il primo vero arrivo in salita alla Grand Boucle sconvolge la classifica generale. E’ Simon Yates che trionfa nella decima tappa del Tour de France, da Ennezat da Mt Dore PuySancy di 151 km anticipando l’olandese Thymen Arensman, mentre l’irlandese Ben Healy si è preso la maglia gialla strappandola a Pogacar. SIMON YATES TRIONFA NELLA DECIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025: LA CRONACA La prima fase della corsa è caratterizzata da una maxi-fuga di ventinove corridori: Victor Campenerts, Simon Yates, Valentin Paret-Peintre, Illan Van Wilder, Ben Healy, Neilson Powless, Alex Baudin, Harry Sweeny, Lenny Martinez, Thymen Arensman, Quin Simmons, Quentin Pacher, Julian Alanphilippe, Micheal Storer, Ben O’Connor, Luke Plapp, Mauro Schmid, Raul Garcia, Ivan Romeo, Pablo Castrillo, Bruno Armirail, aurelien Paret-Penitre, Clement Chaumpoussin, Simone Velasco, Steff Cras, Micheal Woods, Joe Blackmore e Alexey Lutsenko e Anders Johanssen. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Simon Yates trionfa nella decima tappa del Tour de France 2025. Ben Healy nuova maglia gialla

