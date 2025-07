Tempo di lettura: < 1 minuto La prestigiosa e storica rivista jazz statunitense Down Beat, nata a Chicago nel 1934 e specializzata nella musica jazz, menziona il trombettista Luca Aquino inserendolo, come unico italiano, nella sezione “Rising Star Trumpeter of the Year”. Down Beat pubblica annualmente, ad agosto, tutti i risultati di una serie di sondaggi in varie categorie, con giurie composte da critici specializzati. Ennesimo riconoscimento, davvero molto importante, per il jazzista beneventano che, nel frattempo, è stato invitato, dal Comune capofila di Castelpoto e da altri Comuni del parteniarato ( San Leucio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo, San Martino Sannita, San Nazzaro e Pietraroja ) e della provincia di Benevento, ad elaborare la quindicesima edizione del suo festival “Riverberi”, che si terrà in provincia di Benevento molto probabilmente tra agosto e settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il trombettista Luca Aquino citato dalla prestigiosa rivista americana Down Beat: attesa per Riverberi