Trump | Putin?Assassino no ma tipo tosto

18.32 "Non voglio dire che (Putin) sia un assassino, ma è un tipo duro. Ha dato prova di sé nel corso degli anni. Ha ingannato molta gente. Ha ingannato Clinton, Bush, Obama, Biden, non ha ingannato me".Così il presidente Usa Trump all'incontro con i giornalisti e il segretario generale della Nato,Rutte "Sono deluso da Putin, perché pensavo che avremmo raggiunto un accordo due mesi fa",tuttavia Trump ha detto di voler concedere al presidente russo un "termine di 50 giorni per arrivare ad un accordo sulla guerra in Ucraina". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

(Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col

Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall'incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Nei giorni dell'eredità spirituale di Francesco sull'importanza di umanizzare le relazioni, Trump ha presentato un "Piano di Pace per l'Ucraina".

