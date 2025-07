Il gas chiude in calo sotto i 36 euro al Ttf di Amsterdam

Chiusura in calo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sceso sotto i 36 euro superati in giornata. I contratti future sul mese di agosto hanno ceduto lo 0,3% a 35,45 euro al MWh.

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

