ELE A | annuncia OMBRE DI CITTÀ il nuovo singolo con COLAPESCE

In tour sui palchi dei principali festival in Italia e all'estero, Ele A annuncia l'uscita del suo nuovo singolo "Ombre di città" (EMI Records ItalyUniversal Music Italia), fuori ovunque mercoledì 16 luglio. Un brano che si arricchisce della collaborazione con Colapesce, tra le voci più apprezzate della scena cantautorale italiana e che firma anche la produzione della traccia insieme a Disse. Nei giorni scorsi erano già spuntati alcuni spoiler: Ele A, che si è sempre fatta notare per il suo stile fuori dagli schemi, ha deciso di evitare le solite piattaforme per i teaser e ha scelto Pinterest.

