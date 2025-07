Lo sgangherato ‘Superman’ e gli altri | Soderbergh Ortega e Tilda Switon… È la fine del mondo!

Sempre bello cominciare una storia o un articolo dalla fine. Come The End, dramma claustrofobico e post-apocalittico su una ricca famigliola chiusa da 20 anni nel suo ampio bunker squisitamente arredato. L’arrivo di una ragazza dall’esterno smuoverà le vite dei protagonisti. Joshua Oppenheimer mette in scena personaggi che sintetizzano la società occidentale con i suoi estremi di elitarismo capitalistico nepotista da una parte, e di sottomessa compiacenza servile dall’altra. Innesta al dramma momenti musical, un po’ alla Emilia Perez, ma solo nei momenti di espressione emotiva libera dei personaggi, e utilizza come location cave di sale siciliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

