Dopo l’allarme sulle colonie di conigli a Bologna cosa si può fare davvero per proteggerli?

Bologna, 14 luglio 2025 – L’ abbandono degli animali domestici durante il periodo estivo è un problema noto, ma a Bologna non riguarda piĂą soltanto cani e gatti. Il Comune, infatti, ha recentemente aggiornato la sua annuale campagna di sensibilizzazione inserendo anche i conigli tra gli animali raffigurati nelle locandine: un chiaro segnale dell’aumento preoccupante dell’abbandono di questi animali. A rilanciare l’allarme è stata anche l’associazione animalista “ Follow The Bunny ”, che ha rivolto un appello all’amministrazione comunale affinchĂ© si individui un’area verde dedicata dove i conigli possano vivere in sicurezza, sotto controllo sanitario organizzato e condiviso con l’associazione stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’allarme sulle colonie di conigli a Bologna, cosa si può fare davvero per proteggerli?

Le colonie dei conigli nei parchi di Bologna. "Sono a rischio, va fatta un'area protetta" - L'appello di "Follow The Bunny" che ne ha già recuperati 90