Lanazione.it - “Le macchine sono gregarie, ci aiuteranno”

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 29 gennaio 2025 – Professor Marco Controzzi, in quanto responsabile del laboratorio di robotica collaborativa della Scuola Sant’Anna di Pisa lei si occupa di interazioni robot-umani. Cosa pensa dell’androide cameriere? “Da ingegnere ritengo che sia un’applicazione tecnica fattibile, ma avendo lavorato come cameriere da giovane penso che quel lavoro non sia soltanto partire da una cucina, raggiungere un tavolo e consegnare dei piatti. A me personalmente stona l’idea di un robot cameriere in un’osteria toscana d’altri tempi: manca un’esperienza vera e un’empatia umana, che è irreplicabile”. Eppure la macchina è una necessità per la mancanza di camerieri nel paesino. “I robot, ma in generale la tecnologia, hanno esattamente questa funzione:dei gregari che vengono in aiuto delle persone nelle difficoltà”.