Ilgiorno.it - Il Cantico di Branduardi. Via al tour del menestrello

Era il 1225 quando San Francesco, quasi cieco (morirà l’anno successivo) compose ildelle Creature, una delle pagine più antiche della letteratura italiana. Ottocento anni dopo Iltorna a vivere con le parole e la musica di Angeloche, dal Teatro Clerici di Brescia, dà il via al nuovoche celebra appunto ilfrancescano. Il cantautore-arriverà il 7 marzo, prima delle cinque tappe che lo porteranno poi a Padova, Torino, Varese, per concludere l’1 dicembre al Nazionale di Milano. Lo spettacolo trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. Ilsi ispira alla figura solare e vitale del "Poverello di Assisi": "La vita di San Francesco è quella di un uomo che diventa Santo, un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà “mai disgiunta dalla letizia“ – racconta–.