Thesocialpost.it - Helena e Lorenzo, alta tensione al Grande Fratello: “Mi hai aggredito”

Leggi su Thesocialpost.it

Nuovo scontro tranella casa del. I due modelli, veri protagonisti di questa edizione, continuano a vivere un rapporto turbolento, fatto di avvicinamenti, incomprensioni e frequenti litigi. Prima dell’inizio del programma,ha rivelato: “Io eci siamo scritti”, accennando a un interesse iniziale., dal canto suo, ha ammesso l’esistenza di un “patto” per mantenere segrete le conversazioni, ma ha precisato: “Non c’è mai stato nessun flirt”.Dentro la Casa, il loro legame è apparso subito complesso. Da una iniziale complicità che aveva attirato l’attenzione di tutti, si è passati a continui scontri.ha iniziato a mostrare fastidio verso alcuni atteggiamenti di, come un abbraccio durante una festa, che lui ha ritenuto fuori luogo per rispetto verso Shaila Gatta, con cui stava instaurando un legame.