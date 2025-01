Sport.quotidiano.net - Guidelli è l’anima dei Blues. Affrico corre con Bianchi

La capolista Scandicci. Con l’ultima vittoria sul campo del Signa sono dieci i successi conquistati daidi Taccola che continuano la loro corsa in testa alla classifica del girone B, sempre inseguiti da una Colligiana che non demorde. Con il solito gol del capocannoniere del campionato Niccolò Del Pela (salito a 12 reti), lo Scandicci dimostra la sua padronanza grazie al sostegno del centrocampista(nella foto) e con le ottime prove dei difensori Dodaro (andato anche a segno) e di Caddeo (al debutto). Pur giocando un ottimo secondo tempo, al Signa non è bastato il gol dell’attaccante Cioni e le buone prestazioni dei difensori Franzoni e Nocentini, che hanno frenato altri tentativi ai primi della classe.anche l’che colleziona la 2ª vittoria di fila, stavolta sul campo di una Fortis che ha retto solo un tempo.