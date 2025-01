Ilrestodelcarlino.it - Droga addosso e in casa, finisce in manette

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla costa da parte della Compagnia dei Carabinieri di Comacchio. Proprio a questo era finalizzato il servizio di controllo del territorio dei militari della stazione di Lido degli Estensi che, nel pomeriggio di lunedì scorso, hanno arrestato un uomo di origine straniera domiciliato a Lido delle Nazioni. Nelle vie quasi deserte della località turistica, i carabinieri stavano svolgendo un normale controllo a piedi e hanno notato una persona sospetta che ha cercato di disfarsi di un involucro, gettandolo in strada. Un gesto che non è sfuggito ai militari che, prontamente, hanno recuperato l’involto, al cui interno vi erano alcuni grammi di cocaina. Nelle proprie tasche, inoltre, l’uomo aveva centinaia di euro in contanti: il denaro è stato ritenuto guadagno dell’illecita attività di spaccio.