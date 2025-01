Juventusnews24.com - Caruso avverte: «Lazio molte forte. Dovremo considerarla una sfida secca e non commettere questo errore»

di Redazione JuventusNews24ha presentato il match di ritorno di Coppa Italia contro la: le dichiarazioni della bianconeraLa Juventus Women, giovedì 30 gennaio alle ore 18.00, affronterà a Biella laWomen nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le parole di Ariannaai canali ufficiali del club.– «Lapenso che sia una squadra molto. Sappiamo che, in campionato, ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato e sono le prestazioni a confermarlo. A livello mentale nonl’di pensare che la qualificazione in semifinale sia già acquisita perché non è assolutamente così e rischieremmo di giocare una brutta partita. Quella di domani (giovedì 30 gennaio 2025)una, non una gara di ritorno.