Spazionapoli.it - Assalto a Osimhen: la reazione di De Laurentiis all’offerta

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio Napoli – Incanta a suon di gol in Turchia, è arrivata l’offerta per: ladi Aurelio DeHa già segnato 16 gol in due competizioni da quando è sbarcato in Turchia. Il vizio non l’ha di certo perso. Victorcontinua a produrre punti, a regalare gioie e chiaramente attira l’interesse di tutti: è arrivata già una proposta economica ad Aurelio De. Ecco le ultime notizie sul Calcio Napoli.L’ex bomber nigeriano ha lasciato dopo una lunghissima e interminabile sessione di calciomercato estivo l’Italia. Era una sera dei primi giorni di settembre, quando i mercati dei principali campionati europei erano già chiusi. Per non finire in Arabia restava una sola possibilità: la Turchia. E così, il Galatasaray ha sondato questa pista, per poi trovare un accordo con Manna per le condizioni d’acquisto.