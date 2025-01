Vanishing act | il lusso fa la diva appare incanta e… scompare!

Leggi su .com

Life&People.it È ufficiale: ilha un disturbo della personalità e noi lo amiamo! Come unacapricciosa del Met Gala, ha deciso che restare troppo a lungo nello stesso posto è. I classici “per sempre” sono superati come i noiosi diamanti e le vecchie Birkin che accumulano polvere nell’armadio. Il nuovo mantra dell’élite è “catch me if you can”, e sta mandando in cortocircuito i wallet più dorati del pianeta. Pensavate che il vostro ultimo acquisto Chanel fosse esclusivo? Niente affatto: se non svanisce entro 24 ore non è abbastanza hot. Gli psicologi deleffimero lo chiamano “effetto meteora”: un’esperienza talmente fugace e brillante da far sembrare un’eternità quei 30 secondi di reel su Instagram. E il mercato? Surfa quest’onda di follia temporanea come se non ci fosse un domani.