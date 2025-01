Lanazione.it - Un pareggio ma col rischio. Serve la scossa

Lo 0-0 contro il Sasso Marconi ha lasciato decisamente l’amaro in bocca al Prato. Non tanto per il risultato in sé quanto per la prestazione offerta dai biancazzurri, che più volte hanno rischiato di capitolare. In questo senso, va esaltata l’ennesima prova di alto livello di Gian Marco Fantoni, portiere che dopo questa stagione sarà destinato a spiccare il volo. Così come va esaltato il debutto dell’altro estremo difensore, Samuele Gariti, classe 2006 arrivato in questo mese di gennaio alla corte di mister Marco Mariotti. Se il Prato non è uscito con un ko dal match del Lungobisenzio, il merito è soprattutto loro. E questo ovviamente deve far riflettere sull’atteggiamento mostrato da Remedi e compagni. Un atteggiamento criticato senza giri di parole dal tecnico ex Albenga, che a fine partita ha puntato il dito contro - in particolare - quei calciatori che si sono alzati dalla panchina per entrare nel secondo tempo, evidenziando il malcontento legato ai minutaggi di qualche elemento della rosa.