Lapresse.it - Macron: “Gioconda spostata ed esposta in uno spazio speciale”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Il dipinto dellaverrà spostato ed esposto “in uno” al Louvre. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuelpresentando il piano pluriennale di investimenti per rimodernare il museo parigino da completare entro il 2031. La nuova sala, ha spiegato, sarà accessibile “indipendentemente” dal resto del museo e dotata di “un proprio permesso di accesso” e di condizioni che consentano “una frequentazione diversa e più tranquilla” e una mostra “che si adatterà a ciò che lamerita”. La ristrutturazione, ha spiegato, includerà un nuovo ingresso vicino alla Senna e la creazione di sale sotterranee. Il presidente, che ha parlato nella sala dove èla, non ha rivelato i costi del progetto, stimati in centinaia di milioni di euro, per modernizzare il museo più visitato al mondo, attualmente afflitto da problemi di sovraffollamento e strutture obsolete.